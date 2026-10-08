Нижний Новгород и Волгоград вышли в лидеры по популярности компьютерных клубов
Москва сохраняет крупнейший рынок по масштабу компьютерных клубов в стране, однако наиболее высокие темпы роста аудитории, количества клубов и выручки сейчас фиксируются в Нижнем Новгороде, Якутске и Волгограде, рассказали НСН в сети киберспортивных клубов COLIZEUM.
Так, число уникальных посетителей в Нижнем Новгороде за год выросло на 78%, а в Якутске — на 74%. При этом медианная выручка на один компьютерный клуб в Волгограде выросла за год на 67%, в Пятигорске — на 53%, в Саратове — на 49%. Согласно данным АРКИ, за лето этого года медианная выручка одного компьютерного клуба в России увеличилась примерно на 3,4% год к году, а число новых гостей на клуб за лето выросло на 21%.
Отмечается, что потенциальная аудитория компьютерных клубов в России насчитывает порядка 30 млн человек, тогда как количество игровых мест на рынке оценивается примерно в 140 тысяч.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что собрать собственный игровой ПК обойдется минимум в 200 тысяч рублей, тогда как разовый поход в компьютерный клуб вместе с друзьями на несколько часов выйдет в 300-600 рублей.
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