Нижегородские школьники пригласили главу Росприроднадзора на экофорум
Многократные победители Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Игорь и Глеб Леманы из Нижегородской области пригласили главу Росприроднадзора Светлану Радионову на первый региональный подростковый инклюзивный форум бережливых инициатив, который ребята собираются провести в октябре 2025 года. Об этом сообщил сегодня пресс-центр премии «Экология – дело каждого».
Два брата выступили на дискуссионной площадке ХI Невского экологического конгресса в Санкт-Петербурге и затем встретились с Радионовой, чтобы рассказать о результатах своих проектов и планах.
Радионова в ответ на приглашение посетить форум отметила согласием и заявила, что обязательно приедет. Также она отметила, что на форум важно пригласить представителей бизнеса, которые могут помочь авторам реализовать свои проекты.
Предыдущие проекты братьев Леманов, с которыми они победили на Международной премии «Экология – дело каждого», уже приносят значительную пользу. Так, во II сезоне премии проект «Передвижная станция «Экоумница» стал уникальной площадкой по переработке пищевых отходов в удобрения.
Братья также активно вовлекают школьников в исследовательскую деятельность и раннюю профориентацию в сфере экологических профессий. Так, в III сезоне премии работа Игоря Лемана «Точка роста ПроРосток» получила спецприз в номинации «Экопроект», а в IV сезоне – аналогичную награду завоевал проект «Замкнутый экологический цикл в школе».
Радионова назвала их участие в премии «Экология – дело каждого» вдохновляющим примером.
Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года и проводится каждый год.
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