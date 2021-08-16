«Ниву» переделают в электромобиль
Немецкая компания Schmid GmbH на своем сайте объявила о начале переделки Lada Niva в электромобили. Стоить такой внедорожник будет около 1,72 миллиона рублей.
Как сообщают производители, мощность двигателя электромобиля составит более 80 лошадиных сил, автомобиль сможет проехать без подзарядки 300 километров, но реальная цифра, скорее всего, окажется в разы меньше. Такой автомобиль сможет работать до 25 лет, утверждают производители.
Ранее автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что дни бензиновых автомобилей сочтены.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru