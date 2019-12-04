Нищие россияне разделились на две категории
Автор исследования Екатерина Слободенюк изучила мониторинговый проект РАН, в котором к объективно бедным отнесли домохозяйства с доходом менее 7500 рублей.
Как оказалось, в эту категорию входят 8,1 процента населения страны, тогда как бедными себя назвали только 4 процента граждан.
Свою бедность осознают только 7,4 процента объективно бедных россиян. В свою очередь действительно бедными являются только 15 процентов из тех, кто оценивает свое материальное положение как удручающее.
Таким образом правильно свое материальное состояние оценивают только 0,6 процента жителей страны. Примечательно, что обе категории винят в своем положении власти, и ждут помощи от государства.
Проведенное ранее исследование показало, что россияне все больше переживают из-за экономической обстановки в стране, опасаясь, что продукты питания существенно вырастут в цене, сообщает Ura.ru.
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