Nintendo продолжит работать в России

По заявлению компании, такой срок определен в соответствии с обязательствами перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров. В настоящее время Nintendo приостановила поставки своих консолей в Россию.

«Решение о дальнейших действиях будет принято по истечении этого срока», — заявили в российском офисе японского производителя игровых приставок.

В компании уточнили, что организация продолжит сокращать число сотрудников в России, уменьшая, расходы.

Ранее стало известно, что россияне сократили покупки игровых консолей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

