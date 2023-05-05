Nintendo продолжит работать в России
Японский производитель видеоигр и игровых консолей Nintendo планирует сохранить режим минимальной деятельности в России как минимум до конца 2025 года, сообщает агентство «Прайм».
По заявлению компании, такой срок определен в соответствии с обязательствами перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров. В настоящее время Nintendo приостановила поставки своих консолей в Россию.
«Решение о дальнейших действиях будет принято по истечении этого срока», — заявили в российском офисе японского производителя игровых приставок.
В компании уточнили, что организация продолжит сокращать число сотрудников в России, уменьшая, расходы.
Ранее стало известно, что россияне сократили покупки игровых консолей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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