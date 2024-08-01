Нилов призвал Лебедева извиниться за слова о «Матерях Беслана»

Дизайнеру Артемию Лебедеву следует извиниться за слова о тех, кто пострадал в теракте в Беслане, а также о посвятивших свои жизни помощи другим пострадавшим. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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По его словам, высказывания Лебедева об организации «Матери Беслана», который в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) раскритиковал её деятельность, являются «бесчеловечным хайпом на чужой боли».

«Считаю, как минимум нужно срочно извиниться. А ещё лучше - подкрепить извинения благотворительностью: часть своих немалых доходов направить на помощь жертвам бесланского теракта», - написал парламентарий.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что подаст в суд на Дудя, а также Лебедева, который назвал её и организацию «инфотеррористами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БесланКритикаЯрослав Нилов

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