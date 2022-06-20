Николаю Дроздову - 85
Автору и ведущему одной из самых популярных программ советского телевидения «В мире животных», доктору биологических наук и популяризатору науки Николаю Дроздову 20 июня исполнилось 85 лет.
С 1968 года он принимал участие в программе «В мире животных», а с 1977-го стал автором и ведущим, за что был, в частности, награжден медалью ЮНЕСКО имени Эйнштейна. Не одно поколение телезрителей выросло на этой программе и ее жизнерадостным ведущим, всех заставившим полюбить гадюк и тарантулов.
Николай Дроздов рассказывал, что мечтает видеть, как его передача продолжает жить и после его ухода из нее, и как она отпразднует свой 100-летний юбилей. «Я имею полное моральное право, и это даже мой долг, еще при жизни увидеть, что моя передача в надежных руках», - говорил он в 2018 году в интервью НСН, когда было названо имя его преемника.
Передача закрылась в 2019 году, а ее ведущий не утратил страсть к путешествиям и необходимость о них рассказывать. Накануне своего юбилея Дроздов встретился с поклонниками в Москве, где представил свою новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя» об Австралии, куда неоднократно ездил. Кстати, в этом году Дроздов проведет свой отпуск на Байкале. Там он тоже уже был, но это «такое место, куда можно летать тысячу раз и постоянно находить что-то новенькое».
Дроздов известный приверженец здорового образа жизни, еще в 1970-х отказался от мяса и алкоголя, следит за здоровьем и занимается йогой. Сам он рассказывал, как после 80 лет поехал на велосипеде и упал, как в этом же возрасте в тренажерном зале делал сложные упражнения и получил переломы. Сейчас немного успокоился и перешел на скандинавскую ходьбу.
Николаю Дроздову принадлежат более 200 научных работ и статей, десятки книг и учебных пособий, а также фильмы о природе и животном мире. В разное время он был награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и отмечен другими наградами. Дроздов состоит в Русском географическом обществе, Международном клубе исследователей, Российской экологической академии и других общественных и научных организациях.
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