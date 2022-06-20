Николаю Дроздову - 85

Николай Дроздов рассказывал, что мечтает видеть, как его передача продолжает жить и после его ухода из нее, и как она отпразднует свой 100-летний юбилей. «Я имею полное моральное право, и это даже мой долг, еще при жизни увидеть, что моя передача в надежных руках», - говорил он в 2018 году в интервью НСН, когда было названо имя его преемника.

Передача закрылась в 2019 году, а ее ведущий не утратил страсть к путешествиям и необходимость о них рассказывать. Накануне своего юбилея Дроздов встретился с поклонниками в Москве, где представил свою новую книгу «Полет бумеранга. Австралия. 40 лет спустя» об Австралии, куда неоднократно ездил. Кстати, в этом году Дроздов проведет свой отпуск на Байкале. Там он тоже уже был, но это «такое место, куда можно летать тысячу раз и постоянно находить что-то новенькое».