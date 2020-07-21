Дроздов: белые медведи в Арктике могут исчезнуть через 20 лет

К 2100 году большинство субпопуляций белого медведя в Арктике окажутся под угрозой исчезновения. Это результат сокращения морского льда, вызванного глобальным потеплением. В статье в журнале Nature Climate Change ученые отмечают, что белые медведи используют морской лед, чтобы охотиться с него на тюленей. Поскольку теплый сезон в Арктике удлиняется, а площадь морского льда уменьшается в ответ на потепление, белые медведи с каждым годом вынуждены проводить на материке все больше времени, пребывая без достаточного количества пищи.

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в интервью НСН заявил, что, по его прогнозам, трагедия может случиться намного раньше.

«Очень тяжелая ситуация, потому что в Арктике совсем мало еды. Самцы не едят с осени, они не ложатся в зимний сон, а у самок в это время рождаются дети, которых нужно выкормить. Таяние достигло такого уровня, что к весне ледовый покров отодвигается настолько, что приходится плыть несколько километров по ледяной воде, чтобы медведю добраться до медведицы и устроить там с ней, скажем так, рандеву. А сил-то откуда взять? Поэтому и страдает репродуктивная составляющая», - пояснил Дроздов.

Ученые исключают возможность адаптации белых медведей к постоянной жизни на суше. При этом риск смерти из-за длительного голодания наиболее высок для детенышей, легче к современным условиям адаптируются одинокие взрослые самки.