ВЦИОМ: SHAMAN, Газманов и Расторгуев вошли в топ-5 музыкантов-патриотов
Исполнители SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев вошли в число современных музыкантов-патриотов. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Эксперты провели опрос, в ходе которого исследовали ценностные ориентиры россиян «сквозь призму музыкальных вкусов».
Как выяснилось, респонденты считают патриотами на современной сцене SHAMANа (28%), Газманова (22%) и Расторгуева (10%).
«В числе других патриотичных исполнителей россияне называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршалла (6%), Юрия Шевчука (группа «ДДТ»), Николая Баскова (4%)», — указывает ВЦИОМ.
Затруднились ответить на этот вопрос 37% респондентов.
Кроме того, эксперты составили антирейтинг исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. На первом месте в этом списке оказалась певица Алла Пугачева (25%), за ней следуют признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич (18%) и певец Филипп Киркоров (13%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru