ВЦИОМ: SHAMAN, Газманов и Расторгуев вошли в топ-5 музыкантов-патриотов

Эксперты провели опрос, в ходе которого исследовали ценностные ориентиры россиян «сквозь призму музыкальных вкусов».

Как выяснилось, респонденты считают патриотами на современной сцене SHAMANа (28%), Газманова (22%) и Расторгуева (10%).

«В числе других патриотичных исполнителей россияне называли Юлию Чичерину (8%), Григория Лепса (6%), Александра Маршалла (6%), Юрия Шевчука (группа «ДДТ»), Николая Баскова (4%)», — указывает ВЦИОМ.

Затруднились ответить на этот вопрос 37% респондентов.

Кроме того, эксперты составили антирейтинг исполнителей, которые вызывают у россиян чувство стыда. На первом месте в этом списке оказалась певица Алла Пугачева (25%), за ней следуют признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич (18%) и певец Филипп Киркоров (13%).

