Никитин: Создание ВСМ Москва-Владивосток не планируется
Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется. Об этом ТАСС заявил министр транспорта России Андрей Никитин.
По словам главы Минтранса, высокоскоростные поезда экономически эффективны на расстояниях до примерно 1500 км - дальше самолёт остаётся значительно более удобным и быстрым видом транспорта.
При этом Никитин отметил, что на Дальнем Востоке и в Сибири рассматриваются другие, менее очевидные варианты высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городскими агломерациями. В качестве примеров он привёл возможные маршруты Хабаровск-Владивосток и Хабаровск-Новосибирск.
В настоящее время основное внимание ведомства сосредоточено на реализации первого в России масштабного проекта высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Протяжённость линии составит около 700 км, она пройдёт по территории шести регионов, в которых проживает порядка 30 миллионов человек. К 2030 году прогнозируемый годовой пассажиропоток между двумя столицами может достичь 23 миллионов человек.
Согласно утверждённому правительством графику, проектирование и строительство магистрали Москва-Санкт-Петербург запланированы на 2024–2028 годы, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2028 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
