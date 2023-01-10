Никита Михалков заявил, что остаётся в больнице
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в своём Telegram-канале «Бесогон» заявил, что в СМИ и соцсетях появляется большое количество «мало соответствующей действительности информации» о его состоянии.
По его словам, достоверные новости будут появляться в его официальных соцсетях. Также он отметил, что пока остаётся в больнице, где проходит обследования и получает необходимое лечение.
«Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!» - написал кинорежиссёр.
Михалков был госпитализирован 5 января. В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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