Никита Михалков заявил, что остаётся в больнице

По его словам, достоверные новости будут появляться в его официальных соцсетях. Также он отметил, что пока остаётся в больнице, где проходит обследования и получает необходимое лечение.

«Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!» - написал кинорежиссёр.

Михалков был госпитализирован 5 января. В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

