Трейлер GTA VI стал вторым самым популярным игровым роликом в истории YouTube

Первое место все еще занимает трейлер игры Subway Surfers, его посмотрели 361 миллион раз. На третьем месте - видео об игре Minecraft, собравший 167 миллионов просмотров.

Ранее стало известно, что трейлер GTA VI стал роликом с наибольшим количеством лайков на видеохостинге YouTube в категории фильмов, игр и развлечений, напоминает RT.

