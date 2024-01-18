Трейлер GTA VI стал вторым самым популярным игровым роликом в истории YouTube
18 января 202416:40
Первый трейлер игры Grand Theft Auto (GTA) VI от компании Rockstar набрал более 168 миллионов просмотров на YouTube и стал вторым самым популярным игровым видео за историю сервиса.
Первое место все еще занимает трейлер игры Subway Surfers, его посмотрели 361 миллион раз. На третьем месте - видео об игре Minecraft, собравший 167 миллионов просмотров.
Ранее стало известно, что трейлер GTA VI стал роликом с наибольшим количеством лайков на видеохостинге YouTube в категории фильмов, игр и развлечений, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru