Трейлер GTA VI стал вторым самым популярным игровым роликом в истории YouTube

Первый трейлер игры Grand Theft Auto (GTA) VI от компании Rockstar набрал более 168 миллионов просмотров на YouTube и стал вторым самым популярным игровым видео за историю сервиса.

Релиз GTA VI запланировали на 2025 год

Первое место все еще занимает трейлер игры Subway Surfers, его посмотрели 361 миллион раз. На третьем месте - видео об игре Minecraft, собравший 167 миллионов просмотров.

Ранее стало известно, что трейлер GTA VI стал роликом с наибольшим количеством лайков на видеохостинге YouTube в категории фильмов, игр и развлечений, напоминает RT.

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ФОТО: кадр из трейлера
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