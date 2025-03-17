Ватикан впервые после госпитализации обнародовал фото папы римского
Ватикан опубликовал снимок папы римского Франциска во время утренней молитвы, сообщают «Известия».
На фото понтифик сидит в инвалидном кресле и смотрит на распятие на алтаре часовни. Святой престол сообщил, что Франциск ходит молиться туда ежедневно после улучшения состояния.
Это первое изображение понтифика после госпитализации. Отмечается, что состояние папы римского остается стабильным, однако лечение продолжается.
28 февраля пресс-служба Ватикана сообщила, что у Франциска, находящегося на лечении от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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