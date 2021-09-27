СМИ: Явлинский попал в больницу из-за проблем с сердцем

Сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский госпитализирован из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в ночь на воскресенье политик попал в больницу с тяжестью в груди, учащенным сердцебиением и затрудненным дыханием. Медики диагностировали Явлинскому нарушение сердечного ритма, отмечает Ura.ru. Состояние политика оценивается как среднетяжелое.

Telegram-канал отмечает, что в конце 1990-х годов Явлинский перенес две операции на сердце.

Политик в 2012 году был госпитализирован с сердечным приступом. Медики рекомендовали Явлинскому быть внимательным к здоровью из-за напряженного графика.

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ФОТО: Facebook/yavlinsky.yabloko
ТЕГИ:Партия "яблоко"ГоспитализацияГригорий Явлинский
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