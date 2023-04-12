Создатель сайта Кремля назвал реальные сроки запуска реестра военнообязанных
Артем Геллер в разговоре с НСН заявил, что нет никакой технической сложности во внедрении реестра в государственную систему.
Реестр военнообязанных будет готов в течение месяца с момента запуска проекта, плюс некоторое время будет отведено тестированию новой системы, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в интервью «Российской газете» заявил, что запуск реестра военнообязанных в полном объеме, скорее всего, произойдет «не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу».
«В значительной степени базы данных уже объединены. Это не какая-то сверхзадача, она решается довольно оперативно. Технической сложности тут нет. Даже если не было подготовительной работы, то это задача на месяц плюс небольшой этап тестирования», - заявил Геллер.
Он назвал маловероятным вероятность сбоев на новом ресурсе, так как реестр будет расположен в защищенном государством контуре.
«Сбои всегда возможны, и масштабы могут быть различны. Если говорить о защищенности Госуслуг и потенциального реестра, то я предполагаю, что оно будет расположено в том же защищенном контуре, как Госуслуги и другие важные государственные ресурсы, но над их стабильностью работают долгое время, и там проблем потенциально быть не должно, хотя, конечно, все бывает», - заключил собеседник.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов солидарен с мнением Геллера касаемо вопроса безопасности реестра военнообязанных.
«Какие-то инциденты в информационной безопасности могут случаться в любых компаниях. Что касается Госуслуг, то это достаточно хорошо защищенный сайт, поэтому что касается вопросов безопасности, то думаю, что все там нормально, хотя никто не исключает, что могут обнаружить какую-то уязвимость», - сказал Ульянов.
Ранее депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН объяснил необходимость введения электронных повесток, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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