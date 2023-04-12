Создатель сайта Кремля назвал реальные сроки запуска реестра военнообязанных

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в интервью «Российской газете» заявил, что запуск реестра военнообязанных в полном объеме, скорее всего, произойдет «не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу».

«В значительной степени базы данных уже объединены. Это не какая-то сверхзадача, она решается довольно оперативно. Технической сложности тут нет. Даже если не было подготовительной работы, то это задача на месяц плюс небольшой этап тестирования», - заявил Геллер.

Он назвал маловероятным вероятность сбоев на новом ресурсе, так как реестр будет расположен в защищенном государством контуре.

«Сбои всегда возможны, и масштабы могут быть различны. Если говорить о защищенности Госуслуг и потенциального реестра, то я предполагаю, что оно будет расположено в том же защищенном контуре, как Госуслуги и другие важные государственные ресурсы, но над их стабильностью работают долгое время, и там проблем потенциально быть не должно, хотя, конечно, все бывает», - заключил собеседник.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов солидарен с мнением Геллера касаемо вопроса безопасности реестра военнообязанных.

«Какие-то инциденты в информационной безопасности могут случаться в любых компаниях. Что касается Госуслуг, то это достаточно хорошо защищенный сайт, поэтому что касается вопросов безопасности, то думаю, что все там нормально, хотя никто не исключает, что могут обнаружить какую-то уязвимость», - сказал Ульянов.

Ранее депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН объяснил необходимость введения электронных повесток, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

