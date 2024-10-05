НИИ Склифосовского: Актер Ливанов в тяжелом состоянии вторые сутки лежит в реанимации

Народный артист РСФСР, режиссер Василий Ливанов находится в реанимации отделения неврологии НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей больницы.

По данным источника, 89-летний актер лежит в реанимации уже вторые сутки после остановки сердца.

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Известный по роли Шерлока Холмса советский актер был госпитализирован в медучреждение 29 сентября с жалобами на слабость, одышку и нарушение речи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным данным, ему диагностировали инсульт.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что во время операции у Василия Ливанова остановилось сердце.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев
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