Любовь Успенская сообщила о пропаже дочери

Певица Любовь Успенская сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина не выходит на связь уже несколько дней, певица опасается, что дочь могли похитить в отместку за регулярные поездки Успенской в ЛНР и ДНР. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

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Успенская поделилась, что вернувшись из поездки в Баку обнаружила, что телефоны дочери остались дома, а сама Татьяна на связь не выходит. По ее словам, ее сотрудники по дому тоже ничего не знают.

Певица переживает, что дочь могли похитить из-за ее частых поездок в новые регионы РФ. Она призвала сообщить ей любую информацию о нахождении дочери.

PR-менеджер артистки подтвердил РЕН ТВ пропажу Татьяны. Уточняется, что связи с Плаксиной нет вторые сутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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