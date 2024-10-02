Любовь Успенская сообщила о пропаже дочери

Успенская поделилась, что вернувшись из поездки в Баку обнаружила, что телефоны дочери остались дома, а сама Татьяна на связь не выходит. По ее словам, ее сотрудники по дому тоже ничего не знают.

Певица переживает, что дочь могли похитить из-за ее частых поездок в новые регионы РФ. Она призвала сообщить ей любую информацию о нахождении дочери.

PR-менеджер артистки подтвердил РЕН ТВ пропажу Татьяны. Уточняется, что связи с Плаксиной нет вторые сутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

