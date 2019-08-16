Нидерландская принцесса Кристина скончалась после продолжительной болезни

Мария Кристина Нидерландская скончалась в возрасте 72 лет. Как сообщает РИА Новости, причиной смерти принцессы стал рак костей, с которым долгое время боролась представительница королевской семьи.

По информации агентства, в официальном сообщении голландского правительства о смерти Марии Кристины отмечается, что, отказавшись от престола, принцесса посвятила свою жизнь важным для нее вещам – семье, музыке и поддержке молодых певцов.

Принцесса Мария Кристина Нидерландская появилась свет 18 февраля 1947 года. Является младшей дочерью королевы Юлианы и принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского.



