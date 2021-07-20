«Ничего там нет». Песков прокомментировал слухи о стройке в Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся в интернете информацию о стройке в Ново-Огарево, сообщает РИА Новости.

По его словам, в Ново-Огарево находится резиденция главы государства, на территории которой не ведётся никакого строительства.

«В Ново-Огарево нет никаких строек», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух одинаковых кабинетов в разных резиденциях, сообщает RT.

