Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых в России авторов

Роулинг возглавляла список в первом полугодии 2022 года. Затем она опустилась на третью строчку.

Первое место занял Корней Чуковский. В первой половине текущего года в России выпустили 61 издание его книг общим тиражом 636 тысяч экземпляров.

На втором месте находится Александр Пушкин. Третью строчку занимает Елена Ульева.

В 2022 году самым издаваемым в России автором стал американский писатель Стивен Кинг, передает «Радиоточка НСН».

