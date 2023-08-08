Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых в России авторов
Британская писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг покинула список самых издаваемых авторов в РФ. Об этом свидетельствуют данные Российской книжной палаты, пишет ТАСС.
Роулинг возглавляла список в первом полугодии 2022 года. Затем она опустилась на третью строчку.
Первое место занял Корней Чуковский. В первой половине текущего года в России выпустили 61 издание его книг общим тиражом 636 тысяч экземпляров.
На втором месте находится Александр Пушкин. Третью строчку занимает Елена Ульева.
В 2022 году самым издаваемым в России автором стал американский писатель Стивен Кинг, передает «Радиоточка НСН».
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