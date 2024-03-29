«Ничего подозрительного!»: Меркачева об освобождении и будущем Шакро Молодого

«У нас есть относительно новая статья 210.1 о занятии высшего положения в иерархии криминального мира. Никогда эта статья Шакро не вменялась, он не признан криминальным авторитетом. Мы не можем называть его вором в законе, так как это уголовное преследование. Он может подать на СМИ в суд. На него распространяются все те законы, что и на любого другого осужденного. Процедура УДО четко определена – это отбытие примерно 2/3 срока. Человек подает документы, администрация прикладывает характеристику, в которой сказано, работал ли человек, нарушал нормы или нет», - отметила она.

По ее словам, суд вполне ожидаемо принял решение об освобождении Шакро по УДО – он отбывал срок без нарушений, а также болеет и находится в пожилом возрасте.

«Шакро не работал, но в этом случае это не может быть отягчающим обстоятельством, потому что он пенсионер и страдает заболеваниями. А эти заболевания как раз в пользу всегда на суде звучат. Обычно суд в таких случаях всегда дает УДО. Нарушений у него не было, я посещала Захария Калашова, когда он был в СИЗО «Лефортово». Я убедилась, что он был самый спокойный арестант, никогда не вел себя вызывающе. К нему претензий у сотрудников не было, они признавались, что хотели бы, чтобы все арестанты были такими. Сам он никогда не жаловался, тихо сидел, то же самое было в колонии. Суд видит, что не нарушал, пожилой, больной, это основания для УДО. Ничего подозрительного в этом случае не произошло», - добавила собеседница НСН.

Меркачева объяснила, что Калашова ждет единственное ограничение – по выезду за границу.

«За освобожденными надзирает инспекция и участковые приходят к ним домой периодически. Я думаю, что в этом случае не стоит ничего опасаться. У него и дом, и семья, средства есть. Ограничений никаких нет, но выезжать за границу до окончания общего срока нельзя. Телефон, соцсети доступны, ночью может выходить, обычный свободный человек, никуда ходить отмечаться не надо. Если он во время УДО нарушит что-то, его оставшийся срок включат в другой уже», - рассказала она.

Шакро Молодой проходил по уголовному делу, связанному с перестрелкой на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. В ней участвовали десять человек, двое из которых погибли. В марте 2018 года Шакро Молодогоо и 13 его подельников признали виновными в двух эпизодах вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере. Его приговорили к девяти годам и десяти месяцам строгого режима, однако он провел в колонии около шести лет, передает «Радиоточка НСН».



