Адвокат: Криминального авторитета Шакро Молодого увезли в больницу
Криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, выпустили из колонии по состоянию здоровья. Об этом в беседе с Газетой.Ru заявил его адвокат Тенгиз Папаскуа.
Он отметил, что 70-летнего Калашова освободили от наказания на основании врачебной комиссии, а информация в СМИ, в которой говорится об условно-досрочном освобождении (УДО), не соответствует действительности.
«УДО — это совсем другое. Не слушайте никого, я вам верную информацию даю. Выпустили по состоянию здоровья... Он уже находится в больнице», — заключил Папаскуа.
В 2018 году Калашов получил девять лет и 10 месяцам колонии по делу о вымогательствах, сообщает RT. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края освободил его в марте 2024 года по медицинским показаниям.
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