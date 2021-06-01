«Ничего не соображают»: Жириновский предложил продлить детство до 30 лет

Считать детским возраст до 30 лет, предлагает лидер Либерал-демократической партии Владимир Жириновский. «Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», - прокомментировал свою идею политик, выступая перед депутатами Госдумы по случаю Международного дня защиты детей.

Что касается старшего поколения, то в эту категорию, по мнению Жириновского, следует включить тех, кому уже исполнилось 70 лет. При этом «самым золотым» он назвал среднее поколение. «Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда», - призвал лидер ЛДПР.