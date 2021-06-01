«Ничего не соображают»: Жириновский предложил продлить детство до 30 лет
Считать детским возраст до 30 лет, предлагает лидер Либерал-демократической партии Владимир Жириновский. «Они ничего не соображают до 30 лет, они все дети», - прокомментировал свою идею политик, выступая перед депутатами Госдумы по случаю Международного дня защиты детей.
Что касается старшего поколения, то в эту категорию, по мнению Жириновского, следует включить тех, кому уже исполнилось 70 лет. При этом «самым золотым» он назвал среднее поколение. «Работайте, товарищи, кому от 35, на вас вся надежда», - призвал лидер ЛДПР.
В конце прошлого года Госдума поддержала закон о повышении возраста молодежи до 35 лет включительно.
Как отмечает NEWS.RU, Владимир Жириновский славится своими неоднозначными, порой, на грани фола, высказывания. Из последнего, он заявил, что девятое место, которое представительница России Манижа заняла на конкурсе Евровидения, — это позор для «великой страны».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru