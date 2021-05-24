Недовольного Манижей Жириновского призвали спеть на «Евровидении»
Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоговое девятое место исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать на конкурс. Политик также отметил, что нужно привлечь к ответу тех, кто отправил ее на конкурс от России.
Михаил Марголис: «Результат Манижи находится в числе тех результатов, которые в России считаются хорошими, поскольку она попала в первую десятку. Если Владимир Жириновский считает этот результат позором, то мне остается только пожелать ему в следующий раз войти в приемную комиссию и найти того человека, которого он с достоинством отправил бы на этот конкурс. Кстати, Жириновский сам раньше собирался выступать на "Евровидении". Это было бы лучшим для него решением, а мы бы проследили, какое место он там займёт», – прокомментировал Михаил Марголис в интервью НСН.
В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России
Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб назвала самые востребованные в России профессии. По ее словам, самым большим спросом сегодня на рынке труда пользуются курьеры, водители, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры.
Михаил Марголис: «Может, это представители тех профессий, которые нужны самим депутатам? На самом деле мысли у них хорошие. Я думаю, что следующим шагом для них, при выходе из Госдумы, может стать развитие карьеры в одной из этих профессий. Мне кажется, что там депутаты могут оказаться даже более эффективными, чем на своём сегодняшнем месте», – сказал он в эфире НСН.
Эксперты выяснили, на что копят российские школьники
Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и электронику, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс". Исследование показало, что почти половина (49%) откладывает до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1000 рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1000 до 3000 - у 13%. Больше 3000 рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11 классов.
Михаил Марголис: «С трудом верю, что школьники могут на что-либо накопить, потому что это с трудом удается даже взрослым людям, которые каждый раз себе дают зарок что-нибудь оставить на какую-то статью расходов. Школьники, которые копят деньги – это нереальная история», – отметил он в эфире НСН.
Две трети россиян считают себя "зожниками"
Две трети россиян считают себя сторонниками здорового образа жизни. По данным исследования сервиса SuperJob, 18% абсолютно в этом уверены, а еще 50% склоняются к такой оценке. Каждый второй россиянин считает, что ЗОЖ – это в первую очередь занятия спортом, зарядка и двигательная активность, 42% указали на необходимость отсутствия вредных привычек, 38% говорят, что главное – правильно питаться и не переедать. При этом каждый третий считает, что здоровый образ жизни - это не про него.
Михаил Марголис: «Для меня понятие ЗОЖ звучит, как что-то сектантское. Мне кажется, что эти самые 50% людей, которые склоняются к здоровому образу жизни, на самом деле находятся в лагере тех, которые считают, что ЗОЖ - это не про них», – сказал он в эфире НСН.
Михаил Марголис выпустил книгу об истории российского шоу-бизнеса
Музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис написал новую книгу. Она называется «Наше время» и подводит итоги 30-летия российского шоу-бизнеса.
Михаил Марголис: «Моя новая книга называется «Наше время». Она посвящена 30-летию истории российской музыкальной индустрии. Книга будет презентована 25 мая, в 19 часов, в книжном магазине «Достоевский» на Воздвиженке дом 1. Приходите!», – подытожил в беседе с НСН Михаил Марголис.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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