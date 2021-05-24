Недовольного Манижей Жириновского призвали спеть на «Евровидении»

Музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Жириновский назвал девятое место Манижи на Евровидении позором

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоговое девятое место исполнительницы от России Манижи в финале "Евровидения", добавив, что не надо было ее посылать на конкурс. Политик также отметил, что нужно привлечь к ответу тех, кто отправил ее на конкурс от России.

Михаил Марголис: «Результат Манижи находится в числе тех результатов, которые в России считаются хорошими, поскольку она попала в первую десятку. Если Владимир Жириновский считает этот результат позором, то мне остается только пожелать ему в следующий раз войти в приемную комиссию и найти того человека, которого он с достоинством отправил бы на этот конкурс. Кстати, Жириновский сам раньше собирался выступать на "Евровидении". Это было бы лучшим для него решением, а мы бы проследили, какое место он там займёт», – прокомментировал Михаил Марголис в интервью НСН.

2

В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России

Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб назвала самые востребованные в России профессии. По ее словам, самым большим спросом сегодня на рынке труда пользуются курьеры, водители, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры. 

Михаил Марголис: «Может, это представители тех профессий, которые нужны самим депутатам? На самом деле мысли у них хорошие. Я думаю, что следующим шагом для них, при выходе из Госдумы, может стать развитие карьеры в одной из этих профессий. Мне кажется, что там депутаты могут оказаться даже более эффективными, чем на своём сегодняшнем месте», – сказал он в эфире НСН.

3

Эксперты выяснили, на что копят российские школьники

Почти половина российских школьников не ставят четкой цели для накоплений и просто формируют финансовую подушку, при этом около 20% копят на гаджеты и электронику, показало исследование международной образовательной компании "ЯКласс". Исследование показало, что почти половина (49%) откладывает до 500 рублей в месяц, откладывать от 500 до 1000 рублей в месяц получается у 29% школьников, от 1000 до 3000 - у 13%. Больше 3000 рублей ежемесячно в сбережения направляют только 9% учащихся 7-11 классов.

Михаил Марголис: «С трудом верю, что школьники могут на что-либо накопить, потому что это с трудом удается даже взрослым людям, которые каждый раз себе дают зарок что-нибудь оставить на какую-то статью расходов. Школьники, которые копят деньги – это нереальная история», – отметил он в эфире НСН.

4

Две трети россиян считают себя "зожниками"

Две трети россиян считают себя сторонниками здорового образа жизни. По данным исследования сервиса SuperJob, 18% абсолютно в этом уверены, а еще 50% склоняются к такой оценке. Каждый второй россиянин считает, что ЗОЖ – это в первую очередь занятия спортом, зарядка и двигательная активность, 42% указали на необходимость отсутствия вредных привычек, 38% говорят, что главное – правильно питаться и не переедать. При этом каждый третий считает, что здоровый образ жизни - это не про него.

Михаил Марголис: «Для меня понятие ЗОЖ звучит, как что-то сектантское. Мне кажется, что эти самые 50% людей, которые склоняются к здоровому образу жизни, на самом деле находятся в лагере тех, которые считают, что ЗОЖ - это не про них», – сказал он в эфире НСН.

5

Михаил Марголис выпустил книгу об истории российского шоу-бизнеса

Музыкальный журналист и писатель Михаил Марголис написал новую книгу. Она называется «Наше время» и подводит итоги 30-летия российского шоу-бизнеса. 

Михаил Марголис: «Моя новая книга называется «Наше время». Она посвящена 30-летию истории российской музыкальной индустрии. Книга будет презентована 25 мая, в 19 часов, в книжном магазине «Достоевский» на Воздвиженке дом 1. Приходите!», – подытожил в беседе с НСН Михаил Марголис. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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