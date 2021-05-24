Недовольного Манижей Жириновского призвали спеть на «Евровидении»

Михаил Марголис: «Результат Манижи находится в числе тех результатов, которые в России считаются хорошими, поскольку она попала в первую десятку. Если Владимир Жириновский считает этот результат позором, то мне остается только пожелать ему в следующий раз войти в приемную комиссию и найти того человека, которого он с достоинством отправил бы на этот конкурс. Кстати, Жириновский сам раньше собирался выступать на "Евровидении". Это было бы лучшим для него решением, а мы бы проследили, какое место он там займёт», – прокомментировал Михаил Марголис в интервью НСН.

