«Ничего хорошего». Песков рассказал, что в Кремле думают про актёра Смольянинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актёра Артура Смольянинова, сообщает РИА Новости.
Отвечая на просьбу прокомментировать ряд антироссийских заявлений артиста он отметил, что гораздо важнее оценка, которую этим высказываниям дадут соответствующие ведомства.
«Ничего хорошего в Кремле про этого актёра не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - указал представитель Кремля.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова, который в интервью одному из западных изданий сделал ряд антироссийских заявлений, сообщает RT.
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