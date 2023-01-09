«Ничего хорошего». Песков рассказал, что в Кремле думают про актёра Смольянинова

Отвечая на просьбу прокомментировать ряд антироссийских заявлений артиста он отметил, что гораздо важнее оценка, которую этим высказываниям дадут соответствующие ведомства.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актёра не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - указал представитель Кремля.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова, который в интервью одному из западных изданий сделал ряд антироссийских заявлений, сообщает RT.

