«Ничего хорошего». Песков рассказал, что в Кремле думают про актёра Смольянинова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают ничего хорошего про актёра Артура Смольянинова, сообщает РИА Новости.

В ГД РФ отреагировали на высказывания уехавшего на Украину актера Смольянинова

Отвечая на просьбу прокомментировать ряд антироссийских заявлений артиста он отметил, что гораздо важнее оценка, которую этим высказываниям дадут соответствующие ведомства.

«Ничего хорошего в Кремле про этого актёра не думают. Но в данном случае важнее, что об этих словах думают наши соответствующие ведомства», - указал представитель Кремля.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова, который в интервью одному из западных изданий сделал ряд антироссийских заявлений, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияОппозицияКремльДмитрий ПесковАктёры
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