Нежеланию Путина сближаться с США нашли объяснение

«Сближение, о котором мы говорим, Трамп анонсировал еще во время своей избирательной кампании. Это одно из его избирательных обещаний. Но в реальности политическая атмосфера в Соединенных Штатах такова, настолько антироссийская, что это вряд ли у него получится, даже если бы он хотел. Импичмента нет, но демократы из Конгресса никуда не делись, и они будут использовать любой повод. Поэтому я не думаю, что Трамп пойдет на какие-то шаги. Единственное, что можно интерпретировать как шаги на улучшение отношений - это начало переговоров по стратегическим вооружениям. Оно анонсировано, но это еще ничего не значит. Переговоры-то надо провести. Это дело небыстрое», - сказал он.

Согласно опросу ВЦИОМ, 43% россиян президент США Дональд Трамп безразличен, 25% людей ему не доверяют, 12% - испытывают антипатию, еще 12% - скепсис к его личности, и 10% респондентов в нем разочаровались.

