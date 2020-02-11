Нежеланию Путина сближаться с США нашли объяснение
Директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта рассказал в эфире НСН, почему идти на сближение с США России сейчас нет смысла.
Владимир Путин пытается избегать конфликтов с США, но и не идет на сближение. Так, согласно опросу ВЦИОМ, думают 43% россиян. 41% опрошенных жителей России наоборот уверены, что Путин хочет наладить взаимоотношения между Россией и США.
Идти на сближение с США России сейчас нет смысла. Об этом в эфире НСН рассказал директор Фонда изучения США МГУ имени Рузвельта Юрий Рогулев.
«Сближение, о котором мы говорим, Трамп анонсировал еще во время своей избирательной кампании. Это одно из его избирательных обещаний. Но в реальности политическая атмосфера в Соединенных Штатах такова, настолько антироссийская, что это вряд ли у него получится, даже если бы он хотел. Импичмента нет, но демократы из Конгресса никуда не делись, и они будут использовать любой повод. Поэтому я не думаю, что Трамп пойдет на какие-то шаги. Единственное, что можно интерпретировать как шаги на улучшение отношений - это начало переговоров по стратегическим вооружениям. Оно анонсировано, но это еще ничего не значит. Переговоры-то надо провести. Это дело небыстрое», - сказал он.
Согласно опросу ВЦИОМ, 43% россиян президент США Дональд Трамп безразличен, 25% людей ему не доверяют, 12% - испытывают антипатию, еще 12% - скепсис к его личности, и 10% респондентов в нем разочаровались.
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