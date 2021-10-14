Нежданный гость: «Балканец» накроет Москву до выходных

Циклон «Балканец» накроет в ближайшее время Москву и область, однако он не принесёт ничего экстраординарного. В ближайшие пару суток температура воздуха в столичном регионе будет даже повыше среднегодовых значений на пару градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, при выходе так называемого «южного циклона», погода в центре европейской части России становится пасмурной и дождливой. Именно это и происходит сейчас – 14 и 15 октября. За четверг и пятницу выпадет ориентировочно до 20 мм осадков.