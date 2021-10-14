Нежданный гость: «Балканец» накроет Москву до выходных

Циклон «Балканец» накроет в ближайшее время Москву и область, однако он не принесёт ничего экстраординарного. В ближайшие пару суток температура воздуха в столичном регионе будет даже повыше среднегодовых значений на пару градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, при выходе так называемого «южного циклона», погода в центре европейской части России становится пасмурной и дождливой. Именно это и происходит сейчас – 14 и 15 октября. За четверг и пятницу выпадет ориентировочно до 20 мм осадков.

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При этом, по словам Вильфанда, при дождливой погоде суточный ход температуры будет очень небольшим —разница между днём и ночью составит всего 3 °C. Таким образом, ночные температуры будут достаточно высокими — в районе 6°C, дневные — около 10°C.

«Связано это с тем, что при облачной погоде солнечные лучи не достигают приземного слоя воздуха, но зато ночью облачное покрывало препятствует охлаждению почвы, поэтому приземный слой тоже тёплый», — пояснил специалист «Радио 1».

Атмосферное давление будет держаться несколько ниже нормы, ветер усилится в порывах до 15-17 м/с. К выходным осадки сойдут на нет.

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ФОТО: pixabay.com
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