Независимый наблюдатель отметила отсутствие нарушений в ходе голосования

Об отсутствии нарушений на участке №2563 и на дому в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию РФ заявила наблюдатель от Общественной палаты города Ирина Хидирова журналистам Агентства городских новостей «Москва».

Эксперт из Европы отметил отсутствие нарушений на участках для голосования в Москве

«Как наблюдатели от Общественной палаты мы принимаем участие во всех процедурах голосования, включая наблюдение за голосованием на дому. Избирательный участок работает в штатном режиме без каких-либо нарушений. В момент открытия участка до настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая нарушения по процедуре голосования», - сказала Ирина Хидирова.

По ее словам, во время голосования на дому у граждан также не было отмечено нарушений.

Хидирова подчеркнула, что на всех участках соблюдаются требования санитарной безопасности.

«Весь процесс проходит при строгом соблюдении санитарных норм», - отметила наблюдатель.

Напомним, участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваПоправки Конституция РФГолосование
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