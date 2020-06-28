Независимый наблюдатель отметила отсутствие нарушений в ходе голосования
Об отсутствии нарушений на участке №2563 и на дому в ходе голосования по внесению изменений в Конституцию РФ заявила наблюдатель от Общественной палаты города Ирина Хидирова журналистам Агентства городских новостей «Москва».
«Как наблюдатели от Общественной палаты мы принимаем участие во всех процедурах голосования, включая наблюдение за голосованием на дому. Избирательный участок работает в штатном режиме без каких-либо нарушений. В момент открытия участка до настоящего времени не было зафиксировано ни одного случая нарушения по процедуре голосования», - сказала Ирина Хидирова.
По ее словам, во время голосования на дому у граждан также не было отмечено нарушений.
Хидирова подчеркнула, что на всех участках соблюдаются требования санитарной безопасности.
«Весь процесс проходит при строгом соблюдении санитарных норм», - отметила наблюдатель.
Напомним, участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
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