Эксперт из Европы отметил отсутствие нарушений на участках для голосования в Москве

Эксперт отметил, что медийная картина о российском голосовании за границей отличается от той, что он увидел собственными глазами.

«Я все-таки человек из, так скажем, медийного пространства Европейского союза, американского. Изначально я очень скептически смотрел на ваши выборы. Я искал подвоха, я честно подхожу к каждой урне, каждый раз ее дергаю, может, там есть потайной рычаг, и она открывается, но нет. То, что в наших СМИ освещается, я не увидел на вашем участке, что меня как специалиста очень радует», - заключил Король.

Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ открылись в Москве 25 июня. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8:00 до 20:00, 30 июня - с 8:00 до 16:00.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

