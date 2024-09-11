«Независимо от здоровья»: Фадеев призвал отправлять в армию всех россиян
Срочную службу в российской армии должен пройти каждый молодой человек. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Его слова цитирует пресс-служба Совета.
Выступая с докладом «Об образе будущего» на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете, он указал, что «необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву».
По мнению Фадеева, через срочную службу в армии проходят «только треть или четверть молодых людей», однако следует отправлять туда всех.
«Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», - указал глава СПЧ.
Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости повышения срока службы в российской армии до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru