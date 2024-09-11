«Независимо от здоровья»: Фадеев призвал отправлять в армию всех россиян

Выступая с докладом «Об образе будущего» на юридическом форуме в Белгородском госуниверситете, он указал, что «необходимо увеличивать армию и вернуться к всеобщему призыву».

По мнению Фадеева, через срочную службу в армии проходят «только треть или четверть молодых людей», однако следует отправлять туда всех.

«Каждый молодой человек независимо от здоровья (пусть на кухне служит или писарем) должен пройти через армию», - указал глава СПЧ.

Ранее замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил о необходимости повышения срока службы в российской армии до двух лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

