Глава МВД: Преступность среди несовершеннолетних в 2023 году снизилась на 10%
По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2023 год.
Он отметил, что консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних.
Также, по его словам, в России заметно сократилось число преступлений с использованием оружия. Число преступлений с использованием оружия снизилось почти на 15% за год.
Как добавил Колокольцев, органами внутренних дел установлены лица, совершившие почти 900 тысяч противоправных деяний.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами деятельности МВД России является борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».
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