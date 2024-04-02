Глава МВД: Преступность среди несовершеннолетних в 2023 году снизилась на 10%

По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2023 год.

Он отметил, что консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних.

Из России за 2023 год выдворили почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов

Также, по его словам, в России заметно сократилось число преступлений с использованием оружия. Число преступлений с использованием оружия снизилось почти на 15% за год.

Как добавил Колокольцев, органами внутренних дел установлены лица, совершившие почти 900 тысяч противоправных деяний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными задачами деятельности МВД России является борьба с незаконной миграцией и экстремизмом и охрана общественного порядка, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НесовершеннолетниеПреступленияМВД

Горячие новости

Все новости

партнеры