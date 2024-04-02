Глава МВД: Преступность среди несовершеннолетних в 2023 году снизилась на 10%

По итогам 2023 года количество совершенных преступлений несовершеннолетними снизилось на 10%, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2023 год.

Он отметил, что консолидированные усилия государства и общественности повлияли на состояние преступности несовершеннолетних.