«Незаконные фокусы». В ОП пообещали разобраться с региональными компаниями ЖКХ

В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ, пишет «МК». Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей.

Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году. В Воронеже Фонд капитального ремонта также потребовал от жильцов доплат на рекордные суммы.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН рекомендовал жителям отправить документы ему на разбирательство.