«Незаконные фокусы». В ОП пообещали разобраться с региональными компаниями ЖКХ
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в эфире НСН прокомментировал случаи завышенных перерасчетов в российских регионах.
В двух регионах пожаловались на завышенные платежки за услуги ЖКХ, пишет «МК». Коммунальные службы в некоторых регионах предъявили потребителям перерасчеты за отопление и капремонт, размеры которых достигают 30 тысяч рублей.
Так, в городе Усинске в Республике Коми тепловая компания произвела перерасчет после установки новых счетчиков в прошлом году. В Воронеже Фонд капитального ремонта также потребовал от жильцов доплат на рекордные суммы.
Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в эфире НСН рекомендовал жителям отправить документы ему на разбирательство.
«Что касается случая в Воронеже, то поезд ушел. Не имеет права региональный фонд подобные вещи делать. Это вина фонда, что они не предъявили вовремя сведения. Это все от лукавого. Незаконно. Жители не должны на это реагировать. Что касается Усинска, здесь нужно видеть платежки. Можете дать рекомендации обратиться на мое имя, я разберусь в этом вопросе. Могу сказать одно - когда делается установка счетчиков, то всегда это приводит к экономии, а не к увеличению. Поэтому здесь какие-то фокусы сетевой компании. Пусть присылают мне документы, я разберусь!» - пообещал он.
Ранее сообщалось, что в период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ выросли на треть. По подсчетам специалистов, речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по приборам учета. Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход ресурсов.
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