Незаконную стоянку на юго-востоке Москвы превратили в общественный паркинг
В Москве сотрудниками Госинспекции по недвижимости был пресечен самозахват земельного участка площадью около 700 квадратных метров на улице Коновалова рядом с домом 9, корп.2. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.
По его словам, неизвестные организовали автостоянку, незаконно обнесли территорию забором и установили там будку охраны.
Никакого разрешения на установку ограждений и некапитального строения не выдавались. Земельный участок использовался без каких-либо документов.
В настоящее время все незаконные конструкции демонтированы. Территория стала общедоступной для парковки 35 легковых машин.
Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.
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