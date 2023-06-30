Незаконную стоянку на юго-востоке Москвы превратили в общественный паркинг

В Москве сотрудниками Госинспекции по недвижимости был пресечен самозахват земельного участка площадью около 700 квадратных метров на улице Коновалова рядом с домом 9, корп.2. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

По его словам, неизвестные организовали автостоянку, незаконно обнесли территорию забором и установили там будку охраны.

Никакого разрешения на установку ограждений и некапитального строения не выдавались. Земельный участок использовался без каких-либо документов.

В настоящее время все незаконные конструкции демонтированы. Территория стала общедоступной для парковки 35 легковых машин.

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