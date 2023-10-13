Незаконное ограждение убрали в центре Москвы

Незаконное ограждение участка земли общего пользования демонтировали в центре столицы в Тверском районе. Тем самым пресечено самовольное ограничение доступа и обеспечен свободный проезд к парковочным местам. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Инспекторы выявили нарушение по адресу: улица Земляной вал, возле владения 73. Как рассказал начальник контрольного ведомства, договор аренды на использование данной территории не был подписан, также не выдавалась разрешительная документация на установку ограждения.

«Несмотря на отсутствие правовых оснований, на участке установили металлический забор протяжённостью 27 метров, а также открыли дополнительные места парковки для автомобилей», – отметил Бобров.

Ограждение уже демонтировали и обеспечили свободный доступ к общедоступной парковке.

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