Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова

Отмечается, что изъятие участков в поселке Лисий Нос планируется оформить в собственность города.

По результатам проверки прокуратуры было выявлено, что оба участка были куплены незаконно.

Отмечается, что материалы дела к производству пока не приняты.

Ранее Невзорова заочно приговорили к восьми годам заключения по делу о фейках об армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

