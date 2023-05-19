Прокуратура попросила изъять участок, где стоит дом Невзорова

Прокуратура просит через суд изъять земельные участки, где стоит дом журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом). Об этом говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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Отмечается, что изъятие участков в поселке Лисий Нос планируется оформить в собственность города.

По результатам проверки прокуратуры было выявлено, что оба участка были куплены незаконно.

Отмечается, что материалы дела к производству пока не приняты.

Ранее Невзорова заочно приговорили к восьми годам заключения по делу о фейках об армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Невзоров // @EchoMskRu Twitter
ТЕГИ:ПрокуратураАлександр Невзоров

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