«Невыполнимо». «Коммунисты России» заявили, что россияне не откажутся от алкоголя

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил, что россияне не смогут воздержаться от употребления алкоголя при вакцинации от коронавируса, передаёт РИА Новости.

По словам Малинковича, отказ от употребления спиртных напитков, особенно в период новогодних праздников - это «нереальная, невыполнимая миссия».

«После Нового года наступят 23 февраля и 8 марта, которые отмечают за столом... отказаться полностью от алкоголя на ближайшие два месяца попросту невозможно», - заявил он.

Малинкович считает, что гражданам будет тяжело следовать рекомендациям Роспотребнадзора из-за длинных праздников, поэтому нужно говорить «об ограничении потребления алкоголя».

«Вряд ли среди десятков миллионов россиян... найдется много людей, кто исключит хотя бы символическое употребление алкоголя - бокал шампанского или наркомовские 100 граммов - за более лучший наступающий год», - резюмировал политик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что при вакцинации не следует употреблять спиртное минимум две недели до прививки и 42 дня после.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, отметил, что полного запрета на алкоголь во время вакцинации от коронавируса нет, но стоит воздержаться в течение трёх дней после каждой прививки.

