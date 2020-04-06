Невский проспект в Петербурге будут дезинфицировать с 7 апреля
В Петербурге с 7 апреля начнется ежедневная дезинфекция Невского проспекта в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по благоустройству.
Отмечается, что работы начнутся с Невского проспекта и распространятся на другие магистрали и улицы города.
В качестве дезинфицирующего средства будет использоваться раствор гипохлорита натрия 0.06%. В комитете подчеркнули, что в такой концентрации раствор абсолютно безопасен для человека, животных и растений.
Ранее сегодня губернатор города Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе ежедневно ухудшается. По его словам, Петербург на три недели отстает от Москвы по темпам распространения вируса.
По последним данным, в Петербурге выявлено 226 случаев заражения коронавирусом – прирост в 35 новых случаев за сутки. Три человека скончались.
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