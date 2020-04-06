Невский проспект в Петербурге будут дезинфицировать с 7 апреля

В Петербурге с 7 апреля начнется ежедневная дезинфекция Невского проспекта в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

Отмечается, что работы начнутся с Невского проспекта и распространятся на другие магистрали и улицы города.