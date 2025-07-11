В Бирюлеве Восточном отремонтируют семь жилых домов

Согласованы проекты капитального ремонта семи многоквартирных домов на юге столицы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Работы пройдут в домах на Донбасской, Лебедянской и Липецкой улицах, а также в Михневском проезде.



«Капитальный ремонт затронет семь многоквартирных домов 1973–1983 годов постройки в районе Бирюлево Восточное. Для них разработаны индивидуальные проекты, которые предполагают проведение наружных и внутренних работ», – отметил Щербаков.



В жилых домах в Михневском проезде, на Лебедянской и Липецкой улицах планируется провести локальный восстановительный ремонт в квартирах и подъездах, а также в местах замены инженерных коммуникаций. В остальных зданиях отремонтируют фасады, в том числе приведут в порядок лоджии.

Для двух домов на Липецкой улице будет использована технология «мокрый фасад», для остальных зданий применят технологию с нанесением полимерцементной смеси на армирующих сетках. Эти технологии, как отметил заместитель гендиректора ФКР Москвы Павел Рябоненко,

придадут устаревшим зданиям современный вид и обеспечат тепло в квартирах.

Во входных группах заменят покрытие площадок и ступеней крылец, отремонтируют козырьки. В ходе работ также установят новые входные двери в технические помещения.

