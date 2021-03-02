Невролог дал советы по борьбе с головными болями
Главный невролог Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ Ренат Богданов напомнил о вреде частого употребления болеутоляющих препаратов, а также рассказал об эффективных и безопасных способах борьбы с головной болью.
По словам врача, 75% случаев головной боли вызваны перенапряжением, долгой неподвижной работой за компьютером. Кроме того, причиной может стать тревожная информация, которая активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы. Это вызывает подъём артериального давления, а также напряжение мышц шейно-воротниковой зоны.
Невролог в эфире "Радио 1" рассказал, что для снятия приступа подобной боли необходимо отвлечься от работы, а также сделать разминку или массаж. При этом специалист добавил, что обезболивающие средства не рекомендуется принимать без рецепта врача.
Богданов подчеркнул, что боль является "датчиком" неполадок в организме. Если заглушать боль, можно не заметить симптомы более серьезных нарушений. При этом врач напомнил, что мигренозные головные боли лечатся особыми препаратами, которые может выписать лишь специалист.
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