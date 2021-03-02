Невролог дал советы по борьбе с головными болями

По словам врача, 75% случаев головной боли вызваны перенапряжением, долгой неподвижной работой за компьютером. Кроме того, причиной может стать тревожная информация, которая активирует симпатический отдел вегетативной нервной системы. Это вызывает подъём артериального давления, а также напряжение мышц шейно-воротниковой зоны.

Невролог в эфире "Радио 1" рассказал, что для снятия приступа подобной боли необходимо отвлечься от работы, а также сделать разминку или массаж. При этом специалист добавил, что обезболивающие средства не рекомендуется принимать без рецепта врача.

Богданов подчеркнул, что боль является "датчиком" неполадок в организме. Если заглушать боль, можно не заметить симптомы более серьезных нарушений. При этом врач напомнил, что мигренозные головные боли лечатся особыми препаратами, которые может выписать лишь специалист.

