Распылившим в москвичку перцовый баллончик пранкерам грозит семь лет колонии

Треш-стримерам, распылившим в москвичку перцовый баллончик в Измайловском парке, грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в прокуратуре Москвы, пострадавшая — женщина 55 лет, она инвалид. В отношении напавших на москвичку пранкеров возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, инцидент произошел накануне в Москве. Несколько молодых людей в Измайловском парке преградили путь женщине, задав ей вопрос о зарядке для телефона, а затем брызнули в пострадавшую из перцового баллончика. В тот же день правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль столичной прокуратурой, отмечают Известия.

