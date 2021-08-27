Распылившим в москвичку перцовый баллончик пранкерам грозит семь лет колонии
Треш-стримерам, распылившим в москвичку перцовый баллончик в Измайловском парке, грозит до семи лет колонии. Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметили в прокуратуре Москвы, пострадавшая — женщина 55 лет, она инвалид. В отношении напавших на москвичку пранкеров возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, инцидент произошел накануне в Москве. Несколько молодых людей в Измайловском парке преградили путь женщине, задав ей вопрос о зарядке для телефона, а затем брызнули в пострадавшую из перцового баллончика. В тот же день правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль столичной прокуратурой, отмечают Известия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru