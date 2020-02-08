Невиновность медбрата-анастезиста в смерти ветеранов доказана без полиграфа

Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН отметил, что использование детектора лжи в криминальных расследованиях применяется не часто.

«Суд имеет право принимать или не принимать подобные исследования в качестве доказательства. Что касается полиграфа, то он не обладает 100-процентной точностью. Она велика: от 50 до 80 % у разных людей. Именно поэтому судебная система не рассматривает данные полиграфа как доказательство. В связи с этим говорить о том, что с человека сняли обвинения на основании данных детектора лжи, немного странно. Думаю, они не были решающими, а были предложены адвокатами как дополнение к имеющимся фактам в пользу медбрата», - считает эксперт.