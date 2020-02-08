Невиновность медбрата-анастезиста в смерти ветеранов доказана без полиграфа
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН пояснил, почему тест на детекторе лжи не мог быть решающим в деле кировского медбрата-анастезиста, обвиненного в уийствах ветеранов.
Медбрат Кировского областного госпиталя, обвиненный в убийстве ветеранов, прошел проверку на детекторе лжи, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Министр заявил, что все обвинения после исследования на детекторе лжи с медбрата-анестезиста сняты.
Отмечается, что 8 февраля Минздрав отреагировал на сообщения об анестезисте, который якобы убивает ветеранов в одном из российских лечебных учреждений. Министерство обратилось с запросами в МВД России, Следственный комитет РФ, а также правительство Кировской области для проверки фактов.
Психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН отметил, что использование детектора лжи в криминальных расследованиях применяется не часто.
«Суд имеет право принимать или не принимать подобные исследования в качестве доказательства. Что касается полиграфа, то он не обладает 100-процентной точностью. Она велика: от 50 до 80 % у разных людей. Именно поэтому судебная система не рассматривает данные полиграфа как доказательство. В связи с этим говорить о том, что с человека сняли обвинения на основании данных детектора лжи, немного странно. Думаю, они не были решающими, а были предложены адвокатами как дополнение к имеющимся фактам в пользу медбрата», - считает эксперт.
Психиатр отметил, что из-за информационного вброса об «убийстве ветеранов» в отношении кировского медбрата начнется травля. Поэтому убежден, что медучреждение, где он работает, должно его защитить.
«Сделан информационный специфический вброс. Речь идет не просто о пожилых людях, а о ветеранах. Вероятность травли медбрата велика. В России этим занимаются и целые организации, и граждане могут относиться к медику напряженно. Поэтому защитить человека в создавшихся условиях – это правильное решение», - заявил собеседник НСН.
Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН выразил сомнение, что раскаяние норвежца Андерса БрейвикБрейвика, совершившего массовое убийство в 2011 году, было искренним. Эксперт предложил проверить его на детекторе лжи. Виноградов заявил, что убийца блефует для улучшения условий содержания.
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