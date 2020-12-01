Выяснилось, как «сидение» в смартфонах влияет на психику
Специалисты Ланкастерского университета Великобритании опровергли утверждение, что длительное времяпрепровождение перед экраном смартфона и других гаджетов отрицательно сказывается на психическом состоянии пользователей. Проведённое исследование показало, что само по себе проведённое за телефоном время не оказывает влияние на психику.
Однако негативные последствия наблюдались у тех участников эксперимента, которые сами были уверены, что длительное использование гаджетов несёт вред. У таких людей повышалась тревожность, отмечались стресс и депрессивное состояние.
Результаты исследования в эфире «Радио 1» прокомментировал независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев. Он подчеркнул, что для психического здоровья важно грамотно распределять потоки информации и правильно выбирать источники.
Более того – по словам Дмитрия Шалеева, есть огромное количество образовательных приложений и приложений для коммуникаций, которые упрощают жизнь. Золотое правило - не перебарщивать, как и во всех остальных случаях, отметил эксперт.
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