Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался после продолжительной болезни
Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева и член Российской академии художеств (РАХ), скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.
Собеседница агентства уточнила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.
По словам Вадима Хусаинова, друга Егора Зайцева, он скончался от онкологического заболевания.
Вячеслав Зайцев, известный модельер, художник и народный художник России, а также академик Российской академии художеств, скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 86 лет вследствие осложнений после долгой болезни. Прощание с ним состоялось в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, а похороны прошли на Жегаловском кладбище, передает «Радиоточка НСН».
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