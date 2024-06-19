Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался после продолжительной болезни

Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева и член Российской академии художеств (РАХ), скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.

Собеседница агентства уточнила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

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По словам Вадима Хусаинова, друга Егора Зайцева, он скончался от онкологического заболевания.

Вячеслав Зайцев, известный модельер, художник и народный художник России, а также академик Российской академии художеств, скончался 30 апреля 2023 года в возрасте 86 лет вследствие осложнений после долгой болезни. Прощание с ним состоялось в соборе Троицы Живоначальной в Щелково, а похороны прошли на Жегаловском кладбище, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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