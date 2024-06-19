Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался после продолжительной болезни

Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева и член Российской академии художеств (РАХ), скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу академии.

Собеседница агентства уточнила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.