Американский рэпер Tyga прибыл в Москву накануне своего концерта

Американский рэпер Tyga прилетел в Москву накануне масштабного выступления, которое запланировано на 30 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Музыкант, известный по трекам Taste, Rack City и Loyal, добрался до России на частном самолете, который приземлился во Внукове.

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По прибытии артиста встретил кортеж из внедорожников и охрана — оформление было выполнено в соответствии с пожеланиями исполнителя, без излишнего шума, но в стиле, характерном для его имиджа.

Сразу после посадки Tyga связался с близкими и сообщил о прибытии. Оркестров и фанатской встречи в аэропорту не было — встреча прошла в закрытом формате, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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