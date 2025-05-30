Американский рэпер Tyga прибыл в Москву накануне своего концерта

По прибытии артиста встретил кортеж из внедорожников и охрана — оформление было выполнено в соответствии с пожеланиями исполнителя, без излишнего шума, но в стиле, характерном для его имиджа.

Сразу после посадки Tyga связался с близкими и сообщил о прибытии. Оркестров и фанатской встречи в аэропорту не было — встреча прошла в закрытом формате, передает «Радиоточка НСН».

