Суд признал незаконным сокращение авиокомпанией «Победа» размеров ручной клади
Действия авиакомпании «Победа», которая сократила размеры ручной клади, были признаны Щербинским районным судом Москвы незаконными. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
В ведомстве указали, что авиаперевозчик злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади, сократив их до ширины 4 см. В результате пассажиры фактически лишились возможности провозить находящиеся при них вещи.
«Победа» поставила пассажиров в заведомо неприемлемые рамки, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению», - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания «Ямал» запретила провозить в ручной клади мясную, рыбную продукцию и прочие продукты питания, сообщает Ura.ru.
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