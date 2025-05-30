Макрон пригрозил Китаю расширением НАТО в Азии из-за КНДР

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил расширение зоны активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай не повлияет на участие военнослужащих КНДР в европейских конфликтах. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Сингапуре.

По словам французского лидера, привлечение северокорейских сил к операциям в Европе, в частности на стороне России, вызывает серьезную обеспокоенность. Макрон подчеркнул, что Пекин должен учитывать последствия, если рассчитывает на невмешательство НАТО в дела Юго-Восточной Азии.

Шойгу поблагодарил защищавших Курскую область воинов КНДР

26 апреля во время доклада президенту России начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул значительный вклад Корейской Народной Демократической Республики в отражение украинского наступления на территорию Курской области.

Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, принявшим участие в боевых действиях на приграничье, отметив их мужество, самоотверженность и верность воинскому долгу. Глава государства особо отметил роль лидера КНДР Ким Чен Ына, а также поблагодарил руководство и граждан этой страны, подчеркнув, что россияне навсегда сохранят в памяти проявленную ими поддержку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОКитайЕвропаФранцияЭммануэль Макрон

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