Макрон пригрозил Китаю расширением НАТО в Азии из-за КНДР

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил расширение зоны активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе в случае, если Китай не повлияет на участие военнослужащих КНДР в европейских конфликтах. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности в Сингапуре.

По словам французского лидера, привлечение северокорейских сил к операциям в Европе, в частности на стороне России, вызывает серьезную обеспокоенность. Макрон подчеркнул, что Пекин должен учитывать последствия, если рассчитывает на невмешательство НАТО в дела Юго-Восточной Азии.