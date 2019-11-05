Неуплата компаний за вывоз мусора в РФ достигла 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения в России составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%. Как пишет РБК, об этом заявил гендиректор «Российского экологического оператора», отвечающего за реализацию мусорной реформы в России Денис Буцаев.

При этом он добавил, что в отношении физических лиц ситуация улучшается, однако этого нельзя сказать о юридических. Как пишет RT, Бацуев высказал мнение о том, что решить возникшую проблему можно посредством ужесточение ответственность компаний.

Кроме того, как сообщает телеканал 360, гендиректор «Российского экологического оператора» подчеркнул, что в ситуации, при которой наблюдается незаинтересованность бизнеса в заключении договора на вывоз мусора с региональными операторами, необходимо заняться поиском новых вариантов заключения документов с юридическими лицами.