Неуплата компаний за вывоз мусора в РФ достигла 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения в России составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%. Как пишет РБК, об этом заявил гендиректор «Российского экологического оператора», отвечающего за реализацию мусорной реформы в России Денис Буцаев.
При этом он добавил, что в отношении физических лиц ситуация улучшается, однако этого нельзя сказать о юридических. Как пишет RT, Бацуев высказал мнение о том, что решить возникшую проблему можно посредством ужесточение ответственность компаний.
Кроме того, как сообщает телеканал 360, гендиректор «Российского экологического оператора» подчеркнул, что в ситуации, при которой наблюдается незаинтересованность бизнеса в заключении договора на вывоз мусора с региональными операторами, необходимо заняться поиском новых вариантов заключения документов с юридическими лицами.
Кстати, ранее НСН писала, что Минтранс выступил с инициативой установить на станциях метро в российских городах специальные фандоматы, с помощью которых можно будет пополнить транспортную карту, сдав пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Подобная система эффективно работает в некоторых странах Азии.
Директор департамента маркетинга объединения предприятий «Европласт» Наталья Селезнева в эфире НСН рассказала том, как перерабатываемая упаковка может повлиять на экологию.
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