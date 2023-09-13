Опубликован трейлер «Бременских музыкантов» с Жизневским и Дюжевым
Компания «Централ Партнершип» опубликовала на своём YouTube-канале трейлер сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты» режиссёра Алексея Нужного.
По сюжету Трубадуру, Ослу, Псу, Кошке и Петуху предстоит всего лишь рассмешить дочь Короля, однако встреча с Принцессой превращается в опасное приключение. Однако в итоге музыканты «заставят всех плясать под свою дудку».
«Они снова в сборе – самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы - Пёс, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух - объединились, чтобы совершить подвиг!», - заявили в «Централ Партнершип».
В фильме Алексея Нужного снялись Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие.
Прокат «Бременских музыкантов» в российских кинотеатрах стартует 1 января 2024 года.
Ранее компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер фильма «Гардемарины 1787», который является продолжением популярной советской ленты о приключениях трёх друзей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вице-губернатор Петербурга Поляков: предпосылок для мобилизации не видим
- Греф: действия властей по укреплению рубля недостаточны
- Саркози: вступление Украины в НАТО станет провокацией в глазах России
- Генпрокуратура отказалась от взыскания российских активов немецкого концерна
- Опубликован трейлер «Бременских музыкантов» с Жизневским и Дюжевым
- Экс-советник Кучмы: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам
- Александр Овечкин ответил на антироссийские высказывания Доминика Гашека
- Армения ратифицирует Римский статут
- В Ростове врачи приняли роды у пациентки, не знавшей о своей беременности
- Число госпитализированных под Воронежом из-за сибирской язвы достигло десяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru