Опубликован трейлер «Бременских музыкантов» с Жизневским и Дюжевым

По сюжету Трубадуру, Ослу, Псу, Кошке и Петуху предстоит всего лишь рассмешить дочь Короля, однако встреча с Принцессой превращается в опасное приключение. Однако в итоге музыканты «заставят всех плясать под свою дудку».

«Они снова в сборе – самая легендарная группа бродячих артистов! Трубадур и его друзья-самозванцы - Пёс, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух - объединились, чтобы совершить подвиг!», - заявили в «Централ Партнершип».

В фильме Алексея Нужного снялись Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Валентина Ляпина, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский и другие.

Прокат «Бременских музыкантов» в российских кинотеатрах стартует 1 января 2024 года.

Ранее компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер фильма «Гардемарины 1787», который является продолжением популярной советской ленты о приключениях трёх друзей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

