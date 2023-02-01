Провал книги Рогозина объяснили негативным отношением к нему
К Рогозину были большие претензии у общественности, плюс его недавнее ранение в зоне спецоперации на Украине обыгрывалось слишком комично, отметил в эфире НСН Константин Калачев.
Книга бывшего директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «На западном фронте Бес перемен» не стала бестселлером, потому что общество относится к нему негативно, при этом название книги крайне неудачное и не мотивирующее на то, чтобы ее купить, заявил политолог Константин Калачев в разговоре с НСН.
Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что книгу Дмитрия Рогозина «На западном фронте Бес перемен» продали порядка 100 раз за два месяца. В публикации говорится, что писательский эксперимент политика провалился. Книга показала низкие продажи несмотря на то, что была представлена в одной из самых крупных книжных сетей страны. Константин Калачев отметил, что книга «провалилась» из-за целого ряда факторов.
«У любой книги есть два источника успеха. Первый – это даже если книга не шедевр, но автор любим аудиторией, на какие-то проблемы в тексте и творческие неудачи его поклонники могут закрыть глаза. Второе – это сам текст, контент решает все. По большому счету, если сам текст шедевральный, то личность автора уже вторична. Либо одно, либо другое. Либо нужно быть мегапопулярным, чтобы все ждали, когда же ты наконец разродишься очередной книжкой, либо нужно быть очень талантливым автором. Не знаю, сам Рогозин пишет свои книги или нет, но даже само название неудачное, вторичное и никак не мотивирующее на то, чтобы ее купить. Также есть проблемы с писательским талантом и с отношением к личности самого Рогозина сейчас», - сказал Калачев.
Он отметил, что Рогозину следовало бы написать книгу, которая бы «сломала шаблоны». В пример Калачев привел автобиографическую книгу принца Гарри «Запасной», которая вышла 10 января в Великобритании и вызвала бурную реакцию общественности.
«По работе в Роскосмосе к нему, очевидно, были претензии у общественности. Его ранение обыгрывалось по-разному, по большей части комично. Несмотря на журналистское образование, говорить о нем, как о талантливом писателе или поэте, было бы сильным преувеличением. Если ты не можешь быть мастером слова, то может тогда ты напишешь что-то, что ломает шаблоны, как принц Гарри со своим бестселлером, который открывает правду о королевской семе. Видимо, там нет сенсаций и какого-то особого слова, да и личность автора не вызывает большого интереса», - резюмировал Калачев.
В свою очередь гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьев в разговоре с НСН отметил, что прошло еще слишком мало времени, чтобы оценивать, стала ли книга «На западном фронте Бес перемен» бестселлером. По словам Капьева, бывают книги, которые тяжело продаются на старте.
«Прошло еще мало времени, книги не сразу становятся бестселлером. Есть книги, которые на старте тяжело продаются, а есть те, которые сразу становятся бестселлерами. Базово должно пройти полгода, чтобы посмотреть и понять, что происходит с книгой», - сказал Капьев.
Так, на сайте «Читай-город» сообщается, что книгу «На западном фронте Бес перемен», которая вышла в конце декабря, купили более 50 раз. При этом журналисты из Mash обошли пять других крупных книжных магазинов. По их словам, ни в одном из них у продавцов не спрашивали об этом произведении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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