Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки

Американская платформа Netflix удалила палестинские фильмы из своей библиотеки, пишет Deadline.

О ситуации также написала правозащитная организация Freedom Forward, которая отправила представителям компании письмо с призывом вернуть картины, подчеркнув, что политика не может влиять на подобные ситуации. В компании же ответили, что удалили работы из-за «истекшего срока прав на показ».

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Netflix приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. Доступ к сервису открывается только с VPN.

При этом Американский стриминговый сервис Netflix возобновил дублирование фильмов и сериалов на русском языке в мае 2024 года. Фильмы с русской озвучкой вновь стали появляться на платформе, хотя компания официально и не признает, что «в курсе» своей российской аудитории, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ПалестинаФильмNetflix

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