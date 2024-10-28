Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки
Американская платформа Netflix удалила палестинские фильмы из своей библиотеки, пишет Deadline.
О ситуации также написала правозащитная организация Freedom Forward, которая отправила представителям компании письмо с призывом вернуть картины, подчеркнув, что политика не может влиять на подобные ситуации. В компании же ответили, что удалили работы из-за «истекшего срока прав на показ».
Netflix приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. Доступ к сервису открывается только с VPN.
При этом Американский стриминговый сервис Netflix возобновил дублирование фильмов и сериалов на русском языке в мае 2024 года. Фильмы с русской озвучкой вновь стали появляться на платформе, хотя компания официально и не признает, что «в курсе» своей российской аудитории, передает «Радиоточка НСН».
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