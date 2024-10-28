Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки

Netflix приостановил работу в России после начала спецоперации на Украине. Доступ к сервису открывается только с VPN.

При этом Американский стриминговый сервис Netflix возобновил дублирование фильмов и сериалов на русском языке в мае 2024 года. Фильмы с русской озвучкой вновь стали появляться на платформе, хотя компания официально и не признает, что «в курсе» своей российской аудитории, передает «Радиоточка НСН».



